- Yaşam

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı geçmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği açıklanırken, zirai don uyarısı da yapıldı.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat! mask
Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!
Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı geçmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği açıklanırken, zirai don uyarısı da yapıldı.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli ve Malatya çevreleri ile Elazığ'ın batı ve güney (Ağın, Keban, Baskil, Sivrice) Adıyaman'ın ise kuzey (Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik) kesimlerinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai don uyarısının yer aldığı raporda,

“Bölgemiz genelinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

Çığ tehlikesine karşı uyarıların da yapıldı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!

Buzlanma ve don uyarısına ilişkin ise,

“Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

sözleri aktarıldı.

Sıcaklık 4-7 derece düşecek: Zirai don riskine dikkat!


MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerinde hava durumu şöyle olacak:
Malatya-merkez: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 10 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 11 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 7 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 9 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 9 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 9 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 7 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 11 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı 10 derece olacak.

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24 Mar 2024 - 13:55 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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