24 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

24 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Berat Eczanesi
Akpınar Meydanı Mgross Market Yanı Hilaltepe -Hançukur- Göztepe- Minibüs Durağı Yanı
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/Malatya
24 saat açık
Menekşe Eczanesi
Sağlık Müd. Arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi No:10/1
24 saat açık
Defne Eczanesi
Çavuşoğlu Mah. Boztepe Cad. No:77/a Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık
Yeşiltepe Eczanesi
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM Karşısı Tektud Mevkii
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.