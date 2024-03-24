- Sağlık

24 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

24 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Berat Eczanesi
Akpınar Meydanı Mgross Market Yanı Hilaltepe -Hançukur- Göztepe- Minibüs Durağı Yanı
24 saat açık

Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/Malatya
24 saat açık

Menekşe Eczanesi
Sağlık Müd. Arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı Girişi No:10/1
24 saat açık

Defne Eczanesi
Çavuşoğlu Mah. Boztepe Cad. No:77/a Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık

Yeşiltepe Eczanesi
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM Karşısı Tektud Mevkii
24 saat açık
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, sağlık, Eczane, nöbetçi eczaneler, malatya nöbetçi eczanler

24 Mar 2024 - 13:51 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL