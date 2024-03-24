Bakan Yerlikaya o illeri açıkladı Malatya “MERCEK” altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Malatya’nın da olduğu 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 Şüpheli hakkında işlem yapıldı”
ifadelerini aktardı.
ARALARINDA MALATYA DA VAR
Paylaşımında, hem ruhsatsız silah temin edenlerle hem de silah kaçakçılarıyla olan mücadelenin Türk milletinin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya,
“İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon’daki evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandı”
bilgilerine yer verdi.
İLK 5 SIRADA YER ALAN İLLER
Yerlikaya, operasyon listesinde ilk 5 sırada yer alan illerde yakalanan ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise şu bilgileri verdi:
“İstanbul'da 162 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 54 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 37 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Antalya’da 33tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.