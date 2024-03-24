Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de geçirdiği kaza sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurlayacağız" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki tünelde meydana geldi. Polis Memuru Furkan Bor, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kazada Furkan Bor ve yanında olan meslektaşı Faruk K. yaralandı. Ancak Furkan Bor, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit polis memuru Furkan Bor için memleketi Bingöl'de cenaze töreni düzenlendi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada,

"3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurlayacağız. Bingöl hakikaten bu ülkedeki birliğin, beraberliğin simgesi olmuş bir ilimiz"

ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Bor, merkeze bağlı Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezrası aile kabristanında toprağa verildi. Düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer yetkililer ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı