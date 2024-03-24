Mart ayının son günlerinde kar yağışı sevinci

Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde yaşanan soğuk hava ve kar yağışı, şehirde sevinçle karşılandı.

Gün içinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde yoğun kar yağışıyla birlikte şehir beyaza büründü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 ile 10 santimetre arasında değişirken, yüksek kesimlerde ise yer yer 25 ile 40 santimetreye ulaştı.

Özellikle çocuklar, Mart ayında yaşanan bu beklenmedik kar yağışıyla büyük bir sevinç yaşadı. Gecenin geç saatlerine kadar dışarı çıkıp kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardılar. Kar yağışının getirdiği bu sevinç, şehre bambaşka bir atmosfer kattı.

Ercişli vatandaşlar, uzun süredir beklenen kar yağışının şehre güzellik kattığını belirtirken, özellikle çocukların mutluluğunu görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Karla kaplanan sokaklar, parklar ve bahçeler, şehre eşsiz bir manzara sundu.

Kar yağışının etkisiyle oluşan bu manzaralar, Ercişlilere unutulmaz bir Mart ayı deneyimi yaşattı. Soğuk havaya rağmen, insanlar dışarı çıkıp karın tadını çıkarırken, bu doğa olayının güzelliklerini bir kez daha hatırlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı