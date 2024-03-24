Kaderini isminde taşıyıp 6 Şubat’ta yaşayan ilçe Malatya’nın “Viranşehir”i

Asırlar önce Timur’un istilaları ve ardından yaşanan büyük bir yangın ile küle dönen, hatta yapılan kazılarda yanmış insan ve hayvan kalıntılarına rastlanan, yaşadığı tüm sancılı süreçlerden sonra adı “Viranşehir” olarak değiştirilen Malatya’nın çileli ilçesi… İsmet İnönü’nün başbakanlığı esnasında yaptığı ziyarette, “Böyle güzel bir şehre Viranşehir adı yakışmaz burası olsa olsa Doğanşehir olur” diyerek ismini değiştirdiği ilçe, yıllar sonra 6 Şubat’ta yeniden aynı isimle anılmaya başladı. Doğanşehir’e dair merak edilen her şey haberimizde…

Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan Doğanşehir’in ismi nereden geliyor? Doğanşehir isminin anlamı ne? Bu yerleşim yeri tarih boyunca hangi olaylara tanıklık etti? Tüm detaylar haberimizde…

BİR DÖNEM İSMİ “VİRANŞEHİR”MİŞ

Doğanşehir Kaymakamlığı bu konuda oldukça detaylı bilgilere yer veriyor. Buna göre ilçenin kuruluşu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 66 yılları ile 295 yılları arasında Roma İmparatorluğunun elinde kaldığı tarih tetkikinden anlaşılmış. Bu döneme ait ilçe merkezinde yer alan içkale sur kalıntıları Roma döneminde imparatorluğun Hristiyanlığı Asya’ ya yaymak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Bu bilgilere delil olarak gösterilen Kadılı, Eskiköy ve Polatta bulunan harabelerin gözetleme kuleleri olarak askeri üst amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor. Bunun ardından Bizanslılarla Abbasiler arasında zaman zaman çekişmelere sahne olan ilçe Bizans döneminde ilk olarak Züpetra (Zapetra, Zipetra, Subatra) ismini almış. Abbasiler döneminde yeniden imar edilmesine rağmen daha sonra yeniden Bizanslılar yöreye egemen olmuş. 1101’de Danişmentlilerin, 1105’te de Anadolu Selçuklularının eline geçen ilçe 1398 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Ardından bir süre Timur’un istilasına uğramış bu istila sonucunda ilçenin ismi Viranşehir olarak anılmaya başlanmış.

YANMIŞ İNSAN KALINTILARI

Timur döneminde yapılan istilalar hakkında yapılan kazı çalışmaları neticesinde ilçenin büyük bir yangın felaketine de maruz kaldığı yanmış insan ve hayvan fosillerinden anlaşılıyor. Yavuz Sultan Selim, 1515 yılında yöre ile birlikte burasını da kesin olarak Osmanlı topraklarına katmış.



ROMA DÖNEMİNE AİT KALINTILAR

İlçenin kuruluşu kesin olarak bilinmemesine rağmen M.Ö.66 yılları ile 395 yılları arasında Roma İmparatorluğunun elinde kaldığı çeşitli tarih tetkikinden anlaşılıyor. Yine bu zamanda yapılan ilçe merkezinde yer alan kalıntıları günümüze kadar ulaşmış İçkale surları Roma dönemine ait. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmış olan İçkale’nin Roma İmparatorluğunun Hristiyanlığı Asya'ya yaymak amacıyla yapıldığını tahmin ediliyor.

ADI BESNİ'YE BAĞLI OLARAK BİR SİPAHİZADE OLARAK GEÇİYOR

1319 yılında Türkmenlerin eline geçen ilçe 1398 (Neşri tarihine göre 1399) yılında ise Yıldırım Beyazıt ilçeyi Osmanlı topraklarına katmış ve sipahizade ünvanı vererek idare edilmeye başlanmış. Selçuklu egemenliğinden sonra Gülşehir adıyla anılmaya başlamış 1401 yılında Timur’un istilasına uğrayıp tekrar yağmalanmış. Timur bölgeden çekilmesiyle ilçeye Dulkadiroğulları egemen olmuş. Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Mısır seferine çıkması sırasında ilçeyi Dulkadiroğlları'ndan alarak, Osmanlı topraklarına tekrar katmış. 1524 yılında ki Osmanlı sayımlarında Subadra adıyla Besni'ye bağlı olarak bir sipahizade olarak geçiyor. Bu zamanda ilçe nüfusu bir sipahizade 1 köy ve 9 hane nüfus, Erkenek 1 köy 35 hane nüfusa sahipti. 1560'larda ise Subadra 31 hane, Erkenek 61 hane nüfusa sahipti. 1855 yıllarına kadar Besni’ye bağlı olarak idare edilen ilçe toprakları, Besni beyleri tarafından tarım alanı olarak kullanılmış. Bu dönemde ilçeye ilk yerleşenler hayvancılıkla uğraşan göçerlerdi. 1929 yılına kadar Sürgü nahiyesine bağlanan ilçeye 1877 tarihinde Rusların Kars ve Artvin bölgelerine gelerek, Müslüman halka zulüm yapmalarından dolayı, devlet tarafından 120 hane vatandaş, önce Malatya'ya daha sonrada Viranşehir'de iskan ettirilmek üzere gönderilmiş ve yerleştirilmiş.

Kars ve Artvin'den gelerek ilçeye yerleşenler bıraktıkları köylerini yaşatmak amacı ile beş mahalle kurmuşlar ve eski köylerinin adını koymuşlar. Bunlar: Golishallı, İmehev, Daşobası, Caborya, ve Şavşat gibi isimlerdir.

İNÖNÜ’NÜN GİRİŞİMİYLE ADI DEĞİŞMİŞ

1855’ten 1929 yılına kadar Sürgü’ye bağlı kalan ilçenin o zaman ki nahiyesi Sürgü, kazası Besni, Mutasarraflık Malatya, vilayeti ise Harput idi. 1924 'te ilçe Nahiye merkezi olmuş. İlçe 1929 yılında Besni'den ayrılarak Akçadağ'a bağlanmış. 1933 yılında yıkık bir şehir olan Viranşehir'in makus talihi değişecek Başbakan İsmet İnönü'nün ziyareti sonucunda böyle güzel bir şehre Viranşehir adı yakışmaz burası olsa olsa Doğanşehir olur diyerek kayıtlara resmi adı Doğanşehir olarak geçmiş. 1946 yılında Akçadağ ilçesinden ayrılarak Malatya iline bağlanmış ve ilçe unvanını almış. İlçenin ilk belediyesi 1946 yılında kurularak Belediye Başkanlığına Esat Doğan seçilmiş.