Malatya’da sıradan bir hayatta kalma meselesi

Malatya’da ağır hasarlı yapılar tehlike saçmaya devam ederken kentte günlük hayat halen tedirginlik ve korkuyla ilerliyor. Bazı yerlerde öyle tehlikeli durumlar göze çarpıyor ki akıllara durgunluk veriyor. Mesela İnönü Caddesi istikametinde bulunan bu hasarlı binadaki dolaplar neredeyse aşağıya doğru düşecek halde ve bunları görenler, “Ya aşağıdaki konteynerlerin üzerine düşerse, ya insanların üzerine devrilirse” gibi yorumlarda bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da hayat tarlaya dönmüş bir şehirde devam ediyor. Bazı noktalarda ise halen hasarlı yapıların tehlike saçtığı görülüyor.

İnönü Caddesi istikametinde bulunan bir hasarlı binadaki dolaplar da tehlike saçan durumlardan biri. Neredeyse aşağıya doğru düşecek halde duran dolapları görenler hem korkuyor hem de aşağıdaki yaşam için endişeleniyor. Bu durumu görenler, “Ya aşağıdaki konteynerlerin üzerine düşerse, ya insanların üzerine devrilirse” gibi yorumlarda bulunuyor.

Doğa Cadde karşısında bulunan bu bina ile ilgili bir önlem alınması önem arz ediyor. Nitekim hem işlek bir noktada olması hem aşağıda konteyner iş yerlerinin olması hem de oradan geçenler için tehlikeli bir durum arz etmesi, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.