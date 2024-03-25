T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/27 Esas

Davacı Basri Çelik (TC NO: 20849436556)ile Davalılar Yazıhan Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu, Malatya ili, Yazıhan ilçesi, Sürür Mahallesinde kain; (Pafta No:K40-d-25-c-2), Doğusu; hazineye ait 650 parsel nolu taşınmaz, Batısı; Karakaya Barajı (Tohma Çayı), Kuzeyi; hazineye ait 651 parsel nolu taşınmaz, Güneyi; hazineye ait 649 parselinde kayıtlı, yaklaşık 13.000 m² lik, YENİLEME PARSELLERİNDEN 110 Ada, 8-9 ve 10 parsel nolu taşınmazın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 1999 yılında yaptırılan Fotogrametrik paftasında krokide 1999 yılına ait hava fotoğraflarında A harfi ile gösterilen kısmın halihazırda zeminde yol olarak kullanılmakta olup, DSİ tarafından gönderilen plandaki su kotu hattı içerisinde kalan yerlerdendir, bu kısmın 1999 yılı hava fotoğrafında ağaçlandırılmak suretiyle kullanıldığı tespit edildiği, B ile gösterilen kısmın ise halihazırda zeminde yol olarak kullanıldığı, bu kısmın 1999 yılı hava fotoğrafından ağaçlandırılmak suretiyle kullanıldığı tespit edildiği, C ve D harfleri ile gösterilen kısımlarda ağaç formlarının bulunduğu tespit edilmiş olup imar ihyaya konu kullanımın olduğu gözlemlendiği, TMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca Davacı Basri Çelik (TC NO: 20849436556) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgili ve alakası olanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde mahkememizin 2022/27 esas sayılı dosyasına müracatları ilan olunur.20/03/2024