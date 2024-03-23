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Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley’de finale yükseldi

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2024 AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank’ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12‘lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Turuncu-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Opet’le karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley’de finale yükseldi mask
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2024 AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank’ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12‘lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Turuncu-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Opet’le karşılaşacak.

Salon: Ankara
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Stevanovic, Yaprak
V. Bank: Cansu, Gabi, Bahar, Thompson, Busa, Zehra, Ayça (L), Aylin (L), Caratasu
Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12
Süre: 84 dakika (25,24,32,31,19)
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 2024 AXA Sigorta Kupa Voley, Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley

23 Mar 2024 - 23:56 - Spor

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