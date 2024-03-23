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Nemrut Dağı baharda kışı yaşıyor

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UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, Mart ayında beyaza büründü.

Nemrut Dağı baharda kışı yaşıyor mask
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Adıyaman’da bulunan 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı’na bahar ayında kış geldi. Birkaç günden beri etkisini sürdüren yağmur, zirvede yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son haftasında yağan kar, turistlere de sürpriz oldu.

Beyaza bürünen zirvede kar kalınlığı doğu terasta 5 santime, Batı terasında ise daha önce yağan ve erimeyen kar birikintilerinden dolayı yer yer bir metreye ulaşıyor. Hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü zirvede tipide etkili oluyor.

Kar yağışının yanı sıra zaman zaman yoğun sisin bastırdığı zirvede göz gözü görmüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan ayında turizm sezonunu açması beklenen Nemrut Dağı’na bu yıl kış aylarında da turistler gelmeye devam etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Mar 2024 - 23:51 Adiyaman- Bölge

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