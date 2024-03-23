A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarına başladı

EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana’da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına Budapeşte’de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, BVSC-Zugl Kulübü'nün tesislerinde gerçekleştirilen idmana, dün oynanan Macaristan-Türkiye karşılaşmasının ilk 11’inde yer almayan futbolcular katıldı. Bu oyuncular, kamp otelindeki rejenerasyon çalışmasını takiben, sahaya gelerek ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve şut çalışması yaptı. Son bölümde de çift kale taktik oyun oynandı. Macaristan maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise, kamp otelinde yenilenme antrenmanı yaptı.

A Milli Takım, yarın saat 16.00’da aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı