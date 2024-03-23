Malatyalı iş insanları iftarda buluştu

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya’nın iş dünyasının önde gelen isimlerini ve sivil toplum kuruluşlarını iftar yemeğinde buluşturdu.
Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya'nın önde gelen iş dünyası temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği iftar yemeğinde buluşturdu. Katılımcılar, gelecekteki ortak projeler ve işbirliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunarak, Malatya'nın sosyal ve ekonomik alanlardaki güçlü işbirliğini pekiştirdiler.
İftar yemeğinde buluşan Malatya’nın önde isimleri, gelecekteki ortak projeler ve işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Gerçekleştirilen iftar yemeğinde Malatya'nın sosyal ve ekonomik alanlardaki güçlü işbirliğini ve dayanışmasını pekiştirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ettiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.