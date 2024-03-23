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Malatyalı iş insanları iftarda buluştu

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya’nın iş dünyasının önde gelen isimlerini ve sivil toplum kuruluşlarını iftar yemeğinde buluşturdu.

Malatyalı iş insanları iftarda buluştu mask
Malatyalı iş insanları iftarda buluştu
Malatyalı iş insanları iftarda buluştu
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya’nın iş dünyasının önde gelen isimlerini ve sivil toplum kuruluşlarını iftar yemeğinde buluşturdu.

Malatyalı iş insanları iftarda buluştu

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya'nın önde gelen iş dünyası temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği iftar yemeğinde buluşturdu. Katılımcılar, gelecekteki ortak projeler ve işbirliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunarak, Malatya'nın sosyal ve ekonomik alanlardaki güçlü işbirliğini pekiştirdiler.

Malatyalı iş insanları iftarda buluştu

İftar yemeğinde buluşan Malatya’nın önde isimleri, gelecekteki ortak projeler ve işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Gerçekleştirilen iftar yemeğinde Malatya'nın sosyal ve ekonomik alanlardaki güçlü işbirliğini ve dayanışmasını pekiştirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ettiği belirtildi.

Malatyalı iş insanları iftarda buluştu
Malatyalı iş insanları iftarda buluştu

Malatyalı iş insanları iftarda buluştu
 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Mar 2024 - 23:03 Malatya- Gündem

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