23 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nezihe İlkılıç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Kablan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Atılmış’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Pınarbaşı Mahallesi Adıyaman Mezarlığına defnedilen Ayşe Aslantürk’ün taziye adresi: Pınarbaşı Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman,
82 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kifaye Adıyaman’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ayşe Yoldaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan
81 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Hasan Adıgüzel’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.