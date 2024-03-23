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23 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

23 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nezihe İlkılıç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,                           

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Kablan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Battalgazi,                   

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Atılmış’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,                       

74 yaşında vefat eden ve Pınarbaşı Mahallesi Adıyaman Mezarlığına defnedilen Ayşe Aslantürk’ün taziye adresi: Pınarbaşı Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman,                  

82 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kifaye Adıyaman’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,                  

93 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ayşe Yoldaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan         

81 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Hasan Adıgüzel’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.”

 

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23 Mar 2024 - 22:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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