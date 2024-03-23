- Yaşam

Eski bir gelenek: Lokma döktürmek

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İzmir yöresinin vazgeçilmezi olan ve daha çok Ege bölgesinde bir kültür haline gelmiş lokma tatlısının iki çeşidi bulunmaktadır. Lokma tatlısının ilk çeşidi saray lokması yuvarlak olur ve Osmanlı zamanında saraylarda yapılır. İkinci lokma türüyse İzmir lokması olarak bilinen ortası delik ve halka şeklindeki tatlıdır.

Eski bir gelenek Lokma döktürmek mask
Eski bir gelenek Lokma döktürmek
Eski bir gelenek Lokma döktürmek
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Anadolu’da “lokma döktürmek” olarak tabir edilen ve yapıldıktan sonra sokaklarda insanlara sunulan Osmanlı’dan günümüze gelen ve günümüzde Sünnet Düğünü, Cenaze, Mevlüt, Kandil gibi özel günlerde yapılarak ikram edilen lokma tatlısının yapılışı şu şekilde:

Eski bir gelenek: Lokma döktürmek

LOKMA TATLISI ŞERBET MALZEMELERİ

Lokma tatlısının şerbeti için:

“3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Bir dilim limon”

Bir tencere içerisine 3 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, Bir dilim limon eklenerek 15 dakika orta ateşte kaynatılır. 15 dakika boyunca kaynayan şerbet soğumaya bırakılır.

Eski bir gelenek: Lokma döktürmek

LOKMA TATLISI HAMUR MALZELERİ

Lokma tatlısının hamuru için ise:

“4 su bardağı un,

1 yemek kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşı kuru maya,

Yarım çay kaşığı tuz” malzemeleri kullanılır.

YAPILIŞI

4 su bardağı un, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşı kuru maya, 1 çay kaşığı tuz bir kaba eklenerek karıştırılır. Malzemeler iyice birbirine karışınca 2,5 su bardağı ılık su eklenir ve el çırpıcısıyla karıştırılır. Karıştırma işlemi bittikten sonra kabarması için 30 dakika üstü kapatılarak dinlenmeye bırakılır. 30 dakikanın sonunda bir tavaya bolca sıvı yağ eklenerek orta ateşte ısıtılır. Kabaran hamura yuvarlak şekil verilerek daha önceden hazırlanmış olduğumuz yağın içerisine eklenir. Lokma hamuru eklenirken yağın sıcak olmaması gerekir. Kızaran tatlılar kızartma süzgeci gibi bir malzemeyle tavadan çıkartılır. Daha önceden hazırlanıp soğutulmuş şerbetin içerisine bırakılır. Yaklaşık 2 ila 3 dakika şerbetin içerisinde bekleyen tatlılar halen ılık olduğu için üst üste konulmadan servis tabağına alınır. 

 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Mar 2024 - 22:16 - Yaşam

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