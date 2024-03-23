Bu hafta BİM’de neler var?

22 Mart 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. İşte bu hafta BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler:
BİM’de Hafta’nın ürünleri:
“Senna 65 İnç 65snf9000u Frameless Ultra Hd Google Tv 16.999 TL,
Senna 55 İnç 55snf9000u Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL,
Erinöz Rimini Oturma Grubu 5 Parça 9.999 TL,
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak7.999 TL,
Dienni Metal Mutfak Rafı 999 TL,
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1.399 TL,
Isıya Duyarlı Led Işıklı Duş Başlığı Hp51 299 TL,
Şarj Edilebilir El Feneri Hp27 199 TL,
Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL,
Katlanır Alüminyum Kamp Masası 70x70 cm 799 TL,
Tasarruflu Musluk Başlığı Hp41 79 TL,
Tek Kanat Sineklik 75 x 125 cm, 4 m bant dahil 24 TL,
Çift Kanatlı Sineklik 125 X 150 cm, 5.6 m bant dahil 49 TL,
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL,
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL,
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi Vakum Derecesi 9kpa, Ses Seviyesi 83 Db 3.499 TL,
Kumtel Sprey Mop Ayarlanabilir Yükseklik, Sessiz Çalışma
Philips Sakal Düzeltici 7mm - 1mm Taraklar, Çıkarılabilir Başlık479 TL,
Philips Azur Buharlı Ütü Gc4537/70 1.799 TL,
Tecno Spark Go 2024 4gb / 128 Gb 5.499 TL,
Polosmart Akıllı Saat Bluetooth 4.0, Pil Kapasitesi: 150 Mah 249 TL,
Polosmart Bluetooth Hoparlör Fs63 209 TL,
Polosmart Telefon/Tablet Standı 79 TL,
Polosmart Çoklayıcı/Çevirici 5in1 Adaptör 219 TL,
House Pratik Newton Denge Topları Hp502 149 TL,
Honor Choıce Tws Kulaklık X5 Lıte 30 Saatlik Uzun Pil Ömrü 649 TL,
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL,
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.