23 Mar 2024 - 22:10 - Gündem

Bu hafta BİM’de neler var?

Birçok aktüel ürün ve eşya 22 Mart aktüel kataloğunda satışa sunuluyor. BİM marketlerde 22 Mart 2024 Tarihinden itibaren geçerli olan aktüel ürünler kataloğunda birçok indirimli ürün yer alıyor. Android TV, mutfak dolabı, el feneri, kamp sandalyesi ve bunun gibi birçok ürün bu hafta BİM marketlerde…