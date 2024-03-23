23 Mar 2024 - 22:00 - Gündem

Mahir Ünal’dan BUSABAH’a ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek basılan gazeteyi inceledi ve beğenilerini dile getirdi.