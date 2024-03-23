Mahir Ünal’dan BUSABAH’a ziyaret

Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ve Malatya İl Başkanı Namık Gören eşliğinde BUSABAH Medyayı ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’ı; BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut karşıladı.
Burada Malatya’nın son durumu hakkında bir konuşma gerçekleştiren Ünal,
“Cumhurbaşkanımız hem bakanlarına hem birlikte çalıştığı arkadaşlara bir yıldan beri hassasiyetle, deprem bölgesindeki çalışmalar ve buraların ayağa kaldırılması ile ilgili talimatlar veriyor. Bu konuyu hepimizden daha büyük bir hassasiyetle takip ediyor”
dedi.
“ÖRNEK KONUTLAR OLARAK GÖSTERİLDİ”
Depremin 11 ili etkilediğini, Malatya’nın farkının ise 2020’de Elazığ depremini yaşaması olduğunu belirten Ünal,
“Sadece Malatya’da değil 11 ili etkileyen bir deprem oldu. Malatya farklı olarak Elazığ depreminde de yıkım yaşamıştı. Bizim 2020’de Doğanyol’da ve Pütürge’de yaptığımız konutlar örnek konutlar olarak gösterildi. Yeni bir şehirleşmeye ve planlamaya örnek oluşturdu. Şimdi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da kalıcı konutlar yapılırken TOKİ bu konutları esas aldı ve köy evlerinin yapılması da oradan çıktı. Şu an da sadece Kahramanmaraş’ta bir yılda 10 bin konut teslim edildi. Malatya’da da 8 bin konut teslim edildi. Dünya ölçeğinde bakıldığında depremden bir yıl sonra tamamlanmış ve teslim edilmiş konut sayısında bunun örneği yok. Tabi bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve selamları ile geldim. Cumhurbaşkanımız hem bakanlarına hem birlikte çalıştığı arkadaşlara bir yıldan beri hassasiyetle, deprem bölgesindeki çalışmalar ve buraların ayağa kaldırılması ile ilgili talimatlar veriyor. Bu konuyu hepimizden daha büyük bir hassasiyetle takip ediyor”
şeklinde konuştu.
“BİR YIL İÇERİSİNDE FİZİKİ KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYACAK”
Bir yıl içerisinde koşulların iyileştirileceğinin altını çizen Ünal Malatya’da AK Parti adaylarına desteklerini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal şu ifadelere yer verdi:
“Malatya Büyükşehir Başkan Adayımızı seçerken Cumhurbaşkanımız Malatya’yı ayağa kaldıracak, şehirciliği bilen, TOKİ’de başkan yardımcılığı yapmış, Emlak Konut’ta görev almış Malatyalı birini aday gösterdi. Hepimizin desteği Sami Er ile birlikte. Sami Er Başkan bir yıl içerisinde fiziki koşulların iyileştirilmesini sağlayacak. Ama şunu unutmayalım, ben de Kahramanmaraş’ta depremi yaşayan biri olarak söylüyorum; depremin oluşturduğu psikolojik yıpranma ve travma çok önemli. Biz birbirimizin yaralarını sararak, acıları paylaşarak toplumsal olarak da iyileşeceğiz. Neyi büyüttüğümüze bağlı da değişecek. Bardağın dolu tarafına mı bakacağız, boş tarafına mı bakacağız. Mesela sizin bu şartlar altında verdiğiniz hizmet çok önemli. Bu yönde de sizlere teşekkür ediyorum.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.