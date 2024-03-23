23 Mar 2024 - 17:31 - Gündem

AK Parti Başkanvekili Ünal Malatya’da

AK Parti Grup Başkanvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal bir dizi temas ve ziyaret için Malatya’ya geldi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal depremlerin ardından Malatya’da kurulan basın konteynerlerini ziyaret etti ve burada bir konuşma gerçekleştirerek 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti belediye başkan adayları için destek istedi.