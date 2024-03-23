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Adana Demirspor, hazırlıklarına başladı

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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, hazırlıklarına başladı mask
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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe’yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Y. Adana Demirspor, fenerbahçe

23 Mar 2024 - 17:15 - Spor

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