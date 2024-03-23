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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, RAMS Başakşehir, beşiktaş

23 Mar 2024 - 17:14 - Spor

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