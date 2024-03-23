23 Mar 2024 - 17:14 - Spor

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.