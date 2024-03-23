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Taşkın: Mağdur etmeyeceğiz

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Rezerv alanı ilan edilen Saray Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın bölgedeki İstanbul Pasajı’nın seçimlerden hemen sonra yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taşkın, “Tek bir vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden şehrimizin değişim ve dönüşümünü sağlayacağız” dedi.

Taşkın Mağdur etmeyeceğiz mask
Taşkın Mağdur etmeyeceğiz
Taşkın Mağdur etmeyeceğiz
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Rezerv alanı ilan edilen Saray Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın bölgedeki İstanbul Pasajı’nın seçimlerden hemen sonra yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taşkın, “Tek bir vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden şehrimizin değişim ve dönüşümünü sağlayacağız” dedi.

Taşkın: Mağdur etmeyeceğiz

“SİSTEMLİ BİR DEZENFORMASYON ÇALIŞMASI VAR”

Muhalefet adaylarının depremin acıları üzerinde kara bir propaganda yürüttüğüne dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın “Bilinçli sistemli bir dezenformasyon çalışması var esnaf ve vatandaşlarımız bunlara itibar etmemeli İstanbul Pasajı’nda ki tek bir esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı

Taşkın: Mağdur etmeyeceğiz

“TİCARET İŞLEYİŞİNE ZARAR VERMEYECEĞİZ”

Değişim ve dönüşümün esnafın ticaretini olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirileceğini aktaran AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımızın kalkınması demek kent ekonomisinin, ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu anlamda her zaman onların yanındayız. Tek bir vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden devlet millet el ele Malatya’yı ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Taşkın: Mağdur etmeyeceğiz

Kaynak: BÜLTEN

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23 Mar 2024 - 17:04 Malatya- Siyaset

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