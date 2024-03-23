AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile kent merkezinde esnafları ziyaret etti. Balıkçılar pazarı ile semt pazarını ziyaret eden Sami Er, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek göreve geldiklerinde neler yapacaklarını istişare etti.

Turgut Temelli Caddesi’ndeki esnafları tek tek ziyaret ederek desteklerini isteyen Sami Er’e vatandaşlar büyük teveccüh gösterdi. Vatandaşların genel temennisi Malatya’yı Sami Er gibi birikimli ve tecrübeli birinin ayağa kaldıracağı olurken, Başkan Adayı Er ise üstlendikleri sorumluluğu çok iyi bildiklerini belirterek önceliklerinin depremin izlerinin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.

Deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından Maliye’nin yanında bulunan otoparkta geçici olarak kurulan alanda hizmet vermeye başlayan Balıkçı Esnafını ziyaret eden Sami Er ve MHP’li Gök, burada da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Seçim sürecinde fırsat buldukça esnafı her zaman ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, göreve geldiklerinde de bu talep ve sorunlara cevap verebilme adına neler yapacaklarının da yol haritasını oluşturduklarını ifade etti.

Balıkçı Pazarı’nın da yer değişimi nedeniyle işlerinde eski satış hacimlerine ulaşamadıkları sorununun olduğunu ifade eden Er, göreve geldikleri süreçte Pazar esnafı ile bir araya gelerek buranın daha da hareketlenmesi adına çözüm önerilerini konuşacaklarını dile getirdi.

Malatya’da vatandaşların umutlarına layık olacaklarını ve bu güveni asla boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Er, “Malatya’yı her alanda büyük bir dönüşüm bekliyor” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök’te yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın AK Parti Büyükşehir Adayı Sami Er’e halkın büyük bir teveccühünün olduğunu belirterek,

“Sami Bey’in özellikle geçmişteki TOKİ ve belediyecilik deneyimi ile Malatya’nın deprem yaralarının çok kısa sürede sarılacağına inancımız tam. Malatya’yı projeleri ile adeta bir şantiye alanına çevirecektir kendisi. Bizde Cumhur İttifakı olarak Sami Er’in her zaman yanındayız ve güvenimiz tam. Malatya için gönlünü taşın altına koyacağına şüphemiz yok. Rabbim bizleri mahcup etmesin”

diye konuştu.

Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök daha sonra Sıtmapınarı’nda kurulan semt pazarını ziyaret etti. Burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Er, “Esnaflarımıza selam verirken, sorunları ve talepleri dinliyoruz. Yine pazara gelen vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bize iletilen sorunları göreve gelince nasıl çözeceğimiz noktasında istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

“SİYASİ POLEMİKLERE HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK”

Muhalefet adaylarının sürekli siyasi polemiklere girmesi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Sami Er,

“Malatya’nın büyük sorunları var. 6 Şubat ile sarsılmış bir şehir var. Önceliğimiz depremin yaralarını sarmak olacak. Biz de bunun için buradayız. Vatandaşımız da bize bu rolü biçmiştir. Bu nedenle siyasi polemiklere harcayacak vaktimiz yok. Vatandaşların depremde yaraların sarmak, bir an önce kalıcı konut ve işyerlerine kavuşması temel hedefimiz. Dolayısıyla Malatya’nın bu kadar sorunu var iken tutup siyasi polemiklere girmenin bir anlamı yok. Asla böyle bir zemine girmekte istemiyorum. Malatya halkının bizden beklentileri var. Omuzladığımız yükün farkındayız. Biz dedikodulara, gereksiz siyasi polemiklere bakmadan yapacağımız işlere bakacağız”

diye konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök’te “Anadolu’da bir deyim vardır ‘Vatandaşın kantarı belindedir. Günü ve zamanı geldiğinde tartar ve ayarını verir’ diye. 31 Mart akşamı Sami Er Başkanımıza da halkımız yüksek bir oy ile destek verecektir” dedi.

Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Umut Emre’de, esnafın sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı Başkan Adayı Sami Er’e sunarken, Sami Er projeleri arasında yer alan sabit semt pazarlarının da göreve gelmeleri ile hayata geçirileceğini dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN