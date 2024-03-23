Geçit: Malatya halkı bize güvensin şehri 2 yıl içinde toparlayacağız

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Çalmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül, ziyaret etmediği esnaf ve istişarede bulunmadığı Sivil Toplum Kuruluşu bırakmayan Başkan Adayı Prof. Dr. Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Malatya Eczacılar Odası ve Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret edip, sorun ve taleplerini dinledi. Esnafların yoğun ilgisi ve güler yüzü ile karşılaşan Geçit, Malatya’yı eski canlılığına iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde kavuşturacaklarını belirtti.

“ECZACILAR, ASRIN FELAKETİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞTILAR”

Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez tarafından karşılanan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depreminde eczacıların canla başla ve zor koşullarda hizmet verdiğini hatırlattı. Kendisinin hekim olması nedeniyle eczacıların yakın çalışma arkadaşları ve meslektaşları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Geçit,

“Tabi deprem herkesi olduğu gibi eczacılarımızı da etkiledi ve depremden kaynaklanan bir takım sorunlar yaşıyorlar. İnşallah halkımız bizi seçerse, mutlaka şehri ortak akıl ve iradeyle yöneteceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın görüşleri bizim için önemli. Eczacılar odası da bizim için ayrıca önemli. Bugünde bu sıcak karşılamadan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Çarşı merkezimiz 1 yıl içinde bitirilip halkımızın hizmetine sunulacak ve sanırım 15- 20 civarında eczacımızda merkezimizde daha iyi imkânlarda hizmet sunacak”

ifadelerini kullandı.

KAPALI ÇARŞI ESNAFLARINDAN GEÇİT’E DESTEK SÖZÜ

Seçim çalışmalarını Malatya Kapalı Çarşı esnaf ziyaretiyle sürdüren Geçit, esnaflarla uzun uzun sohbet ederek, 31 Mart seçimlerinde onlardan destek istedi. Kapalı Çarşı esnaflarının tam destek sözü verdiği Geçit, deprem yaşayan Malatya’da Kapalı Çarşıdaki yaşanan hareketliliği görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Malatya’yı çarşısı ve konutuyla en geç 2 yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını da kaydeden Geçit,

“Deprem sonrasında burası canlılığını yitirmişti ama şimdi görüyoruz ki bir toparlanma sürecine girmiş. Bu bizi mutlu etti. Burası Malatya’nın ticari anlamında en canlı bölgesi. İnşallah bu canlılığı ilerleyen zamanlarda tüm Malatya’ya yayacağız. Daha önceki toplantılarımızda söylediğimiz gibi Malatya’yı en geç 2 yıl içerisinde eski canlılığına kavuşturacağız. Malatya halkı bize güvensin. Tüm kesimden vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN