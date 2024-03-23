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A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

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A101 marketlerinde indirimler ürünler merak ediliyor. Haftanın indirimleri özellikle kadınları sevindirecek. A101'in 29 Mart 2024 tarihli aktüel kataloğunda çeşitli ürünler bulunmakta. İşte katalogda yer alan bazı ürünler…

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri mask
A101'in 29 Mart 2024 indirimleri
A101'in 29 Mart 2024 indirimleri
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A101 28 Mart 2024 Aktüel Kataloğu'nda çeşitli kategorilerde indirimli ürünler yer alıyor. İşte bu katalogda sunulan bazı ürünler

Volta VS2 Elektrikli Moped 27,990 TL

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

Teknoloji Ürünleri:

•             TOSHIBA markalı 65" Ultra HD Android TV - 21,999 TL

•             PHILIPS markalı 55" UHD Smart Led TV - 19,999 TL

•             HI-LEVEL markalı 55" Ultra HD Smart TV - 12,999 TL

•             Hı-Level 32" Webos HD Ready TV - 4,799 TL

•             MİPPO markalı M33 Cep Telefonu - 4,799 TL

•             LENOVO markalı N4120 Notebook - 6,999 TL

•             LENOVO markalı N4020 Notebook - 6,999 TL

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

Beyaz Eşya Ürünleri:

•             SEG markalı 10 KG Çamaşır Makinesi - 10,999 TL

•             SEG markalı 242 litre Buzdolabı - 7,399 TL

•             SEG markalı 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8,799 TL

•             SEG markalı 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 9,999 TL

•             HYUNDAİ EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı - 2,499 TL

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

Diğer Ürünler:

•             Kiwi markalı Dik Süpürge - 699 TL

•             Aprilla markalı Tıraş Makinesi - 239 TL

•             Homend Grillant Inox Tost Makinesi - 1,599 TL

•             Çeşitli Züccaciye Ürünleri

Ayrıca, kampanya tarihleri ve geçerlilik süreleri belirtilmiş. 4 Nisan 2024 tarihine kadar A101 Market mağazalarında ve online platformunda indirimli ürünleri bulabilirsiniz.

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

A101'in 29 Mart 2024 indirimleri
 

Kaynak: Haber Merkezi

# A101 28 Mart 2024 Aktüel Kataloğu, aktüel kataloğu, A101 Aktüel Kataloğu

23 Mar 2024 - 16:36 - Gündem

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