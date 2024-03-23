A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

A101 28 Mart 2024 Aktüel Kataloğu'nda çeşitli kategorilerde indirimli ürünler yer alıyor. İşte bu katalogda sunulan bazı ürünler
Volta VS2 Elektrikli Moped 27,990 TL
Teknoloji Ürünleri:
• TOSHIBA markalı 65" Ultra HD Android TV - 21,999 TL
• PHILIPS markalı 55" UHD Smart Led TV - 19,999 TL
• HI-LEVEL markalı 55" Ultra HD Smart TV - 12,999 TL
• Hı-Level 32" Webos HD Ready TV - 4,799 TL
• MİPPO markalı M33 Cep Telefonu - 4,799 TL
• LENOVO markalı N4120 Notebook - 6,999 TL
• LENOVO markalı N4020 Notebook - 6,999 TL
Beyaz Eşya Ürünleri:
• SEG markalı 10 KG Çamaşır Makinesi - 10,999 TL
• SEG markalı 242 litre Buzdolabı - 7,399 TL
• SEG markalı 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8,799 TL
• SEG markalı 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 9,999 TL
• HYUNDAİ EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı - 2,499 TL
Diğer Ürünler:
• Kiwi markalı Dik Süpürge - 699 TL
• Aprilla markalı Tıraş Makinesi - 239 TL
• Homend Grillant Inox Tost Makinesi - 1,599 TL
• Çeşitli Züccaciye Ürünleri
Ayrıca, kampanya tarihleri ve geçerlilik süreleri belirtilmiş. 4 Nisan 2024 tarihine kadar A101 Market mağazalarında ve online platformunda indirimli ürünleri bulabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.