A101'in 29 Mart 2024 indirimleri

A101 28 Mart 2024 Aktüel Kataloğu'nda çeşitli kategorilerde indirimli ürünler yer alıyor. İşte bu katalogda sunulan bazı ürünler

Volta VS2 Elektrikli Moped 27,990 TL

Teknoloji Ürünleri:

• TOSHIBA markalı 65" Ultra HD Android TV - 21,999 TL

• PHILIPS markalı 55" UHD Smart Led TV - 19,999 TL

• HI-LEVEL markalı 55" Ultra HD Smart TV - 12,999 TL

• Hı-Level 32" Webos HD Ready TV - 4,799 TL

• MİPPO markalı M33 Cep Telefonu - 4,799 TL

• LENOVO markalı N4120 Notebook - 6,999 TL

• LENOVO markalı N4020 Notebook - 6,999 TL

Beyaz Eşya Ürünleri:

• SEG markalı 10 KG Çamaşır Makinesi - 10,999 TL

• SEG markalı 242 litre Buzdolabı - 7,399 TL

• SEG markalı 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8,799 TL

• SEG markalı 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 9,999 TL

• HYUNDAİ EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı - 2,499 TL

Diğer Ürünler:

• Kiwi markalı Dik Süpürge - 699 TL

• Aprilla markalı Tıraş Makinesi - 239 TL

• Homend Grillant Inox Tost Makinesi - 1,599 TL

• Çeşitli Züccaciye Ürünleri

Ayrıca, kampanya tarihleri ve geçerlilik süreleri belirtilmiş. 4 Nisan 2024 tarihine kadar A101 Market mağazalarında ve online platformunda indirimli ürünleri bulabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi