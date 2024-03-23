Sağanak yağış sonrası dereler coştu

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından derelerin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlarda Arıcak İlçesi Üçocak beldesinde bulunan Kral Köşk kanyonunda dereler coştu. Etkili yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı