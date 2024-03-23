- Bölge

Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Maden’de 2, Kovancılar’da 10 ve Palu'da 18 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kar yağışı, elazığ kar yağışı, son dakika kar yağışı, son dakika

23 Mar 2024 - 16:27 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL