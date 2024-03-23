Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Maden’de 2, Kovancılar’da 10 ve Palu'da 18 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı