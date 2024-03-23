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Malatya’da pes dedirten görüntü!

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Malatya’da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerindeki hırsızlığın 6 Şubat’ta depremin yaşandığı saat olan 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

Malatya’da pes dedirten görüntü! mask
Malatya’da pes dedirten görüntü!
Malatya’da pes dedirten görüntü!
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Malatya’da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerindeki hırsızlığın 6 Şubat’ta depremin yaşandığı saat olan 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

Malatya’da pes dedirten görüntü!

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan illerden biri olan Malatya’da, esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının önünde beklemeye başladı. Çevreyi gözetlediği görülen 2 şahsın, daha sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını alması an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya’da pes dedirten görüntü!

Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayın, 6 Şubat’ta depremin meydana geldiği saat 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

Malatya’da pes dedirten görüntü!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Mar 2024 - 16:16 Malatya- Asayiş

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