Malatya’da pes dedirten görüntü!

Malatya’da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerindeki hırsızlığın 6 Şubat’ta depremin yaşandığı saat olan 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan illerden biri olan Malatya’da, esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının önünde beklemeye başladı. Çevreyi gözetlediği görülen 2 şahsın, daha sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını alması an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken olayın, 6 Şubat’ta depremin meydana geldiği saat 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.