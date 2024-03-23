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Karabük için uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Karabük’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Karabük’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Karabük için uyarı yapıldı mask
Karabük için uyarı yapıldı
Karabük için uyarı yapıldı
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Başkent EDAŞ Karabük’te bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Karabük’te:

Karabük için uyarı yapıldı

“Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çetinkaya, Elezler, 612., Ankara, Çerçiler, Merkez, Karadaş, Organize Sanayi Yolu, Paşa, Durhanlar, Kabaoğlu, Çakıllar, Sarıkonak, Aşağıköy, Güney, Eskiköy bölgelerine,

Karabük için uyarı yapıldı

26 Mart Salı günü 09.15-16.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Taşlıoğlu bölgesine,

Karabük için uyarı yapıldı

26 Mart Salı günü 10.30-14.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Özgünler bölgesine,

27 Mart Çarşamba günü 09.15-16.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Taşlıoğlu bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Karabük için uyarı yapıldı
 
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23 Mar 2024 - 16:11 Karabük- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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