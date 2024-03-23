23 Mar 2024 - 16:11 - Gündem

Karabük için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Karabük’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Karabük’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…