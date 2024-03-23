Karabük için uyarı yapıldı

Başkent EDAŞ Karabük’te bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Karabük’te:
“Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çetinkaya, Elezler, 612., Ankara, Çerçiler, Merkez, Karadaş, Organize Sanayi Yolu, Paşa, Durhanlar, Kabaoğlu, Çakıllar, Sarıkonak, Aşağıköy, Güney, Eskiköy bölgelerine,
26 Mart Salı günü 09.15-16.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Taşlıoğlu bölgesine,
26 Mart Salı günü 10.30-14.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Özgünler bölgesine,
27 Mart Çarşamba günü 09.15-16.30 saatleri arasında Yenice ilçesine bağlı Taşlıoğlu bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.