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“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'ya gelerek Battalgazi'de Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Eskimalatya Meydanda vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İnşallah 31 Mart günü burada olduğu gibi tüm Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adaylarını da yalnız bırakmazsınız” dedi.

“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik” mask
“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”
“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”
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Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'la iftar programı sonrası sohbet ederek Yeşilyurt ve Malatya için kısa vadede şehrin bir an evvel ayağa kalkması için yapılacak projeleri anlattı.

“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”

“1 NİSAN SABAHINA ZAFERLE UYANACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Malatya'da kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızı aday gösterdik. Bu kardeşlerimizle birlikte 31 Mart günü, 1 Nisan sabahına zaferle uyanacağız. Bu kıymetli kardeşlerimizle Yeşilyurt'umuzu, Battalgazi'mizi ve Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırıp inşa edeceğiz” dedi.

“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan'ın Yeşilyurt ve Malatya için büyük bir şans olduğunu söyleyerek, “İnşallah duyarlı Malatyalı hemşehrilerimiz Yeşilyurt'ta Murat Aslan’a, Battalgazi'de Ayettulah Geçen’a, büyükşehirde Bilal Yıldırım’a ve İlçelerimizde kıymetli Milli Görüş belediye başkan adaylarına yetki verir de Malatya'yı bir an evvel bu kadrolarla ayağa kaldırır ve inşa ederiz” şeklinde konuştu.

“Yeşilyurt'u ve Malatya'yı emin ellere teslim ettik”

Kaynak: BÜLTEN

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23 Mar 2024 - 16:08 Malatya- Siyaset

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