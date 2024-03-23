Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunda oruç tutmanın bitişini ve şükretme ve sevinme zamanını simgeler. Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle bir araya gelerek kutlarlar, bayramlık elbiseler giyerler, yakınlarına ziyaretlerde bulunurlar ve yardımlaşmayı artırırlar.

Kurban Bayramı ise Hz. İbrahim'in Tanrı'nın emriyle oğlu Hz. İsmail'i kurban etmek üzere harekete geçmesini ve Tanrı'nın İsmail'in yerine bir koç göndermesini anlatır. Bu bayramda Müslümanlar kurban keserler ve etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar. Kurban Bayramı da aynı şekilde sevdiklerle bir araya gelme, ziyaretlerde bulunma ve yardımlaşma ile kutlanır.

Her iki bayramda da Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirir, dua eder ve sevdikleriyle bir araya gelir. Bu bayramlar, topluluklar arasında dayanışma, sevgi ve barışın pekiştirilmesi açısından önemlidir.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan iki rekât sünnet bir namazdır. İşte bayram namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

NİYET ETME

Bayram namazını kılmak için niyet etmek önemlidir. Niyet, kalpten yapılır ve dil ile ifade edilir. Ramazan Bayramı için "Niyet ettim Allah'ın rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya" şeklinde, Kurban Bayramı için "Niyet ettim Allah'ın rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

TAKBİRLER

Namazın başında, namaza başlamak için "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

Sübhaneke: Gizlice "Sübhaneke" duası okunur.

İlave tekbirler: İmamla birlikte toplamda yedi ilave tekbir daha alınır.

Fatiha ve Kıraat: İmam, "Euzü Besmele" çekerek Fatiha suresi ve ardından bir sure okur. Cemaat sessizce bu okunanı dinler.

Rükû: İmam "Allahu Ekber" diyerek rükûya eğilir ve cemaat de onu takip eder.

Secde: Rükûdan doğrulup iki defa secdeye gidilir.

İkinci rekât: İmam diğer rekâta geçer ve yukarıdaki adımlar tekrarlanır.

Oturuş ve selam: İkinci rekâtın sonunda oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek sağa ve sola selam verilir.

Tekbirler: Namazın sonunda, imam veya cemaat üç defa "Allahu Ekber" diyerek tekbirler getirir.

Bu adımlar, bayram namazını cemaatle kılarken izlenen temel adımlardır. Her iki rekâtta da bu adımların dikkatlice ve huşu içinde yerine getirilmesi önemli.

Kaynak: Haber Merkezi