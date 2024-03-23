Fatih Erbakan Malatya’da konuştu “Milli Görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz”

Türkiye’nin en hızlı gelişen partisinin Yeniden Refah Partisi olduğuna dikkat çeken ve “Milli Görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz” diyen Erbakan, “Milli Görüşçü belediyeler bu milletin derdine derman olacaklar inşallah” şeklinde konuştu. Programa Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediyesi Başkan Adayı Murat Aslan, vatandaşlar ve partililer katıldı.

“BÜTÜN BU NUMARALAR PARTİMİZİN BÜYÜMESİNE YARAYACAK”

Yeniden Refah Partisinin yükselişte olduğunu ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,

“Bu tempoyla devam edeceğiz. Birkaç ayın içerisinde bir milyon hedefine de ulaşacağız. Bakın televizyonlarda sabahtan akşama, akşamdan sabaha hepsinin ağzında Yeniden Refah. İki sene, üç sene önce adını bile ağzınıza almıyordunuz. Siz kendiniz sizinle ilgili ne diyorsunuz? Biz bu filmi daha önce de gördük. Doksanlı yıllarda, doksan dört seçimleri öncesinde, doksan beş seçimleri öncesinde gördük. Biz bu konuda bağışıklık sahibiyiz, 1996’da iktidar olmasını engelleyemedi. Şimdi yine aynısı olacak. Bütün bu numaralar, bütün bu tiyatrolar sadece ve sadece Yeniden Refah Partimizin büyümesine yarayacak. Yalnız tek bir anlaşamadıkları husus var; ‘Yeniden Refah oylarını üçe mi katlayacak, dörde mi katlayacak, beşe mi katlayacak?’ Şu anda onu tartışıyorlar. Biz de diyoruz ki Allah'ın izniyle milli görüşün bereketiyle milletin bu teveccühüyle yüzde yirminin üzerinde oy alacağız inşallah”

şeklinde konuştu.

“ANKETLER NE KADAR ACİZ BİR DURUMDA OLDUKLARININ GÖSTERGESİ”

Emekliye sahip çıkılmadığının altını çizen Erbakan şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi bir de bizlere diyorlar ki, ‘Bizlere kaybettiriyorsunuz.’ Size biz kaybettirmiyoruz. Size İsrail'le ticaret yapmaya devam etmeniz kaybettiriyor. Size diyorlar ki, ‘Ben büyükşehir belediye başkanı olursam emekliye üç bin lira vereceğim. Ben bin lira değil beş bin lira vereceğim.’ Yani diyor ki; emekliye ben sahip çıkacağım. ‘Ne demek bunun manası?’ İktidar, hükümet emekliye sahip çıkmadı. Biz belediye başkanı olursak biz sahip çıkacağız. Emeklinin dar gelirlinin ne durumda olduğunu; hurmaya, pideye, çaya ve suya mahkûm edildiğini kendi büyükşehir belediye başkan adayları da açık bir şekilde teyit ediyorlar. İşte tablo bu. Şimdi bir de Yeniden Refah'ın yükselişini gördük. Anketler ne kadar aciz bir durumda olduklarının göstergesi. Bir tane bağımsız milletvekili bulmuşlar. Kanal kanal bunu gezdiriyorlar. ‘Bunun görevi ne?’ Yeniden Refah Partisi FETÖ'cü oldu demek. Yahu bu millet size güler. Madem bir şey uyduruyorsunuz biraz daha düşünün de akıllıca bir şey uydurun. Bula bula bunu bulmuşlar. Bunu kanal kanal gezdirip bu iftirayı attırıyorlar. Hani nerede delil? Hani ispatınız? Hani belgeler?”

“BU RUHU YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ”

“Milli Görüş Belediyeciliğini Yeniden canlandıracağız” diyen Erbakan ahlaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışılacağını vurgulayarak,

“İşte ahlaklı belediyecilik bu demek. Bu ruhu yeniden canlandıracağız. Milli Görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Ahlaklı belediyecilikle bu aziz milletin derdine yine milli görüşle, Yeniden Refahla derman olacağız inşallah. Biri ticaret olarak yapıyor. Cebine çalışıyor, banka hesabına çalışıyor. Öbürü ibadet olarak yapıyor. Millete çalışıyor. Allah'ın rızası için çalışıyor. İşte temel fark bu. Makam ve rakam için değil ihale koltuk ve şöhret için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla geleceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Bu işi bir ibadet olarak yapacağız ve bu millete efendi değil hizmetkâr olacağız”

dedi.

“DEPREMDEN SONRA SÖZ VERDİĞİNİZ İŞLERİ YAPABİLDİNİZ Mİ?”

İktidar partisi ile belediyenin ait olduğu partinin aynı olmasının bir öneminin olmadığını söyleyen Erbakan şu şekilde konuştu:

“İktidar partisinin belediye başkan adayları sağda solda geziyorlar. Battalgazi'den bir kez daha sesleniyorum. Şimdi onlara bir de şunu sormak lazım önce. Yahu 22 senedir iktidar partisiyle belediye partisi aynıydı da sanki bir hizmet mi gördü? Şu depremden sonra söz verdiğiniz işleri yapabildiniz mi? Konutları yapabildiniz mi? Gerekli adımları attınız mı? Yaraları sardınız mı? Vaatlerinizi yerine getirdiniz mi? Sözlerinizi tuttunuz mu? Yok. İşte Malatyalılar bunu çok iyi biliyor. İktidar partisiyle belediye partisi aynı oldu da ne oldu Allah aşkına? Buna en güzel cevap da şu. Bak Milli Görüş tarihinde, 1989 ve 1994 döneminde Milli Görüş belediyeciliği var. Efsane belediyecilik hizmetleri. Bunun en güzel cevabı bu. O dönemde iktidarda Refah Partisi mi vardı? Dolayısıyla bugün yine aynısı olacak. Otuz sene sonra Malatya, Battalgazi ve Türkiye yeniden milli görüş belediyeciliğine, yeniden ahlaklı belediyeciliğe kavuşacak. 1 Nisan’dan itibaren milletin derdine derman olacaklar.”