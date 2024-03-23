2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

2024 Ramazan Bayramı tatili, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecektir. Bu süreçte, 9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı Arefe günü olarak kutlanacak ve bugün yarım gün tatil edilecektir. Kamu kurumları için bayram öncesindeki Pazartesi günü de tatil ilan edilmiş olup, böylece bayram tatili 9 güne uzatıldı.

İşte 2024 Ramazan Bayramı tatili süresi ve tatil ilan edilen günler:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü (bayram tatili)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü (bayram tatili)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü (bayram tatili)

Bu tatil süresi, kamu kurumlarında çalışanlar için geçerli olup, özel sektör çalışanları için tatil süresi farklılık gösterebilir. Özel sektör çalışanları için resmi olarak 9 günlük bayram tatili ilan edilmemiştir. Dolayısıyla özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi, kendi işverenleri tarafından belirlenecek.

Ancak bu 9 günlük tatil, özel sektör çalışanları için geçerli değildir. Kamu kurumları için bayram öncesindeki Pazartesi günü de tatil ilan edilmiş ve böylece bayram tatili 9 güne uzatılmıştır. Ancak özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi, kendi işverenleri tarafından belirlenecek ve resmi olarak 9 gün olarak ilan edilmeyebilir. Bu nedenle, özel sektör çalışanlarının tatil süresi farklılık gösterebilir.

2024 yılında Ramazan Bayramı'nın son günü 12 Nisan 2024 Cuma günü olacak. Dolayısıyla, Ramazan Bayramı tatili o gün sona erecek. Ancak özel sektör çalışanlarının ve kamu kurumlarındaki memurların işbaşı günü genellikle tatilin son gününden sonraki ilk iş günü olacaktır. Yani, Ramazan Bayramı tatilinin ardından işe başlama günü 13 Nisan 2024 Cumartesi veya 15 Nisan 2024 Pazartesi olacaktır, fakat bu durum işverenin ve iş yerinin politikalarına göre değişebilir.

Kaynak: Haber Merkezi