İşte en yaşlı ve en genç ilimiz

Araştırmada, Türkiye genelinde "yaşlı" olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfusun artış gösterdiği görüldü. 2018'de 7 milyon 186 bin 204 olan yaşlı nüfus, 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806'ya ulaştı. Bu artışla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da yükselerek, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımında ise yüzde 44,5'i erkeklerden, yüzde 55,5'i ise kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldığı belirlendi. En yüksek yaşlı nüfusa sahip ülkeler Japonya, İtalya ve Finlandiya olarak sıralanırken, Türkiye bu sıralamada altıncı sırada yer alıyor.

Yaşlı nüfusun en fazla olduğu il Sinop (yüzde 20), bunu Kastamonu ve Giresun izliyor. En düşük yaşlı nüfusa sahip il ise Şırnak (yüzde 3,5) olarak belirlendi, bunu Hakkâri ve Şanlıurfa izliyor.

Araştırma, yaşlı nüfusun genel sağlık durumu, yaşam koşulları, bilişim teknolojilerini kullanımı, sosyal ilişkileri ve tercihleri gibi pek çok önemli konuyu ele aldı. Özellikle yaşlıların internet kullanımındaki artış, tek başına yaşayan yaşlıların oranı, evde bakım hizmetlerine ilişkin tercihleri ve sosyal ilişkileri gibi konular dikkat çekti.

Sonuç olarak, Türkiye'de yaşlı nüfusun artış gösterdiği ve bu nüfusun ihtiyaçlarının ve tercihlerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu tür araştırmaların yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir referans noktası olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi