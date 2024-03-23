Ramazan’da kuru meyvelere ilgi arttı

"Rahmet, marifet ve cehennemden azat" ayı olan Ramazan'da vatandaşlar beslenmelerine dikkat ediyor. Susuzluğunu doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile gidermek isteyen vatandaşlar başta çekirdeksiz üzüm kurusu olmak üzere kayısı, incir ve erik kurularına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Samsun’da yıllardır esnaflık yapan Recai Doğanay, Ramazan ayı ile birlikte komposto yapılan meyve kurularına olan ilginin arttığını ifade etti.

“KOMPOSTO İÇİN EN ÇOK ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM TERCİH EDİLİYOR”

Vatandaşların en çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ettiğini belirten Recai Doğanay, “Ramazan ayında en çok komposto yapılıp, içilebilen ürünler satılıyor. Kayısı, erik, üzüm, incir ve dut kurusu gibi ürünler tercih ediliyor. Bunların dışında hurma satışları da oldukça iyi gidiyor. Fiyatlar biraz yüksek ama insanlar nefsini köreltecek kadar alıyor. Vatandaşlar komposto için en çok kuru üzüm ve kayısı kurusunu tercih ediyor. Uzmanlar bu kompostoların susuzluğu kesmede ve harareti gidermede etkili olduğunu söylüyor. Ayrıca içerisinde asit olmadığı için de bağırsaklar ve mideye de iyi geldiği ifade ediliyor. Kabızlık ve hazımsızlık yaşayan kişiler de bu meyve kurularını alıp komposto yapıyorlar. Bunların yanı sıra kızılcık, elma ve erik kurusuna da bu Ramazan’da rağbet var” dedi.

“YARIM KİLO KURU ÜZÜMDEN 5 LİTRE KOMPOSTO ÇIKIYOR”

Komposto yapılışını da tarif eden Doğanay, “Bir komposto yapmak için yarım kilo kuru üzümden 5 litre komposto çıkar. Üzümü soğuk sudan geçirdikten sonra tencerede üzerine bir karış su çıkana kadar su ilave ediyorsunuz. Kaynatma işleminden sonra yoğunluğunu suya verince soğumaya bırakıyorsunuz. Komposto yapacaklar daha çok çekirdeksiz kuru üzümü tercih ediyor" diye konuştu.

Kuru meyvelerin fiyatı ise şöyle:

Kompostoluk kuru üzümün kilosu 135-200 TL, erik kurusu 200-350 TL, kayısı kurusu da kalitesine göre 200-300 TL arasında. Hurma fiyatları ise 100 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkıyor. En çok 300 TL’lik hurmalar tercih ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı