Emeklikler ne istiyor? promosyon yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik promosyon müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum” sözlerini değerlendiren Malatyalı emekliler, bu müjdeden hiç de memnun kalmadılar.

Ahmet Toksoy isimli emekli, promosyonun zaten kendilerine verileceğini dile getirdi.

“PROMOSYON YERİNE EKSTRA ZAM VERİLSİN”

Toksoy,

“Cumhurbaşkanımız bizlere promosyon müjdesi verdi. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz ama bu verdiği müjde de çok önemli değildi. Bankalar zaten bizlere bu promosyonu verecek, hatta kendileri teklif ediyorlar. Bunun yerine bize daha farklı müjdeler verilebilirdi. Mesela ekstra zam, çünkü yakın dönemde maaşımıza zam geldi ve bize yetmiyor. Özellikle piyasanın pahalılığı ve kira fiyatlarının yüksekliği belimizi büküyor. Bu nedenle promosyon yerine bu gibi sorunların önüne geçilebilirdi. Piyasa düzeltilsin, kiralar düşürülsün, ürünlere bir daha zam gelmesin başka bir şeye gerek yok. Bize ne zam verilsin ne ikramiye ne de promosyon”

diye konuştu.

“PROMOSYONU BANKALAR HESAP EDİP VERECEKLER”

Aldıkları maaşın yetmediğini dile getiren Zeliha Özden isimli emekli ise,

“Aldığımız emekli maaşı yetmiyor. Bu 10 bin lirayı geçimimiz için mi harcayalım yoksa bahçemize mi verelim? 3 dönüm bir bahçemiz var, mazot, ilaç, gübre alınması lazım. Emekliyiz, başka bir gelirimiz de yok. Allah’tan evimiz kira değil. Yoksa hepten açıkta kalırdık. Bahçemden bir gelir de sağlamıyoruz. 15 kök kayısımız var ve sebze dikiyorum. Gelirimiz olmuyor. Promosyonu bankalar hesap edip verecekler. Benim beklentim maaşımızın tam olarak iyileştirilmesi. Samimiyetimle söylüyorum piyasadaki pahalılığın altından kalkamıyoruz”

şeklinde konuştu.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ise, promosyonu bankaların verdiğini dile getirdi.

“VERİLECEK 3 BİN TL İKRAMİYE BAYRAM İÇİN YETMEZ”

“Özel bankalar bazen bizi çağırıyorlar ve emeklileri kendilerine yönlendirmemizi istiyorlar” diyen Tangüner şunları kaydetti:

“Ne kadar meblağ vereceklerini anlatıyorlar. Zaten promosyonun günü dolmak üzere ve mutlaka ücreti artıracaklar. Promosyon olsa da olur, olmasa da olur. Bankalar kendi bütçelerine göre emeklilere promosyonları veriyorlar. Eğer Cumhurbaşkanımız emeklileri sevindirecekse ikramiyeleri artırmalı, 3 bin lira olan ikramiyesini 5 bin liraya yükseltseydi. Ya da yüzde 5 veya yüzde 10 ek zam verseydi. Emeklilerin ne kadar perişan olduğunu herkes biliyor. Bunu Malatya bazında düşünürsek, kira fiyatları 7 bin 500 TL’den başlıyor. Emeklilerimizin yüzde 80’i 10 bin TL maaş alıyor. Bunun 8-10 bin lirasını kiraya verdikten sonra nasıl geçinecekler? Promosyonun bizim açımızdan hiçbir önemi yok, verilse ne olur verilmese ne olur. Promosyondan alınacak para emeklinin herhangi bir sorununa derman olmaz. Emeklinin beklentisi seçimden önce az da olsa bir ek zam verilmesi. İkramiyenin artırılmasını bekledik. Verilecek 3 bin TL ikramiye bayram için yetmez. Bu durumda torunlarımıza bayram harçlığı bile veremeyeceğiz.”