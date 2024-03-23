Kayısı bahçesinin bakımı nasıl yapılmalı?

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Malatyalı çiftçiler yavaş yavaş kayısı bahçelerine girmeye başladılar. Bahçelerine bakım çalışması yapmaya başlayan çiftçiler, bu yıl önemli miktarda verim elde etmeyi hedefliyorlar. Peki, bir kayısı bahçesinin bakımı usulüne uygun olarak nasıl yapılır? Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya bilgiler veren Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısı ağaçlarında ilkbahar döneminde budama, toprak işleme, gübreleme, sulama ve hastalık ve zararlılar ile mücadele işlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kayısı bahçelerinin bakımında olması gerekenleri dile getirdi.

KALİTELİ MEYVE İÇİN BUDAMA ŞART

Budamanın önemine değinen Akar,

“Kayısı ağaçlarının düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmalarını, verim çağlarında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçları yeniden kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermelerini sağlamak için budama yapılmalıdır. İlimizde kayısı ağaçlarında budama zamanı sonbaharda serin yerlerde ağustos sonu diğer yerlerde eylül ayının bir haftasında başlamak en ideal zamandır. Eğer bu dönemi kaçırılması durumunda erken ilkbaharda budama yapılmalıdır. Kayısı ağaçları üzerinde kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zararlanmış, kırılmış ve birbiri üzerine binmiş ya da dar açılı dalları kesilerek yok edilmelidir”

diye konuştu.

TOPRAK İŞLEME İLE YABANCI OTLAR YOK EDİLİR

İlkbaharda toprak işlemenin püf noktasını anlatan Akar,

“ Kayısı bahçelerinde toprak işleme genel olarak; yabancı otların yok edilmesi, toprağın havalandırılması, toprağın ısınması, toprak kaymak tabakasının kırılması, toprak su tutma kapasitesinin artırılması, ilkbaharda mevcut nemin muhafaza edilmesi, organik ve inorganik gübrelerin toprağa karıştırılması amacıyla yapılır. İlkbaharda yapılan toprak işleme için, yabancı otların çıktığı ve meyvenin zeytin çekirdeği büyüklüğüne eriştiği dönem uygundur. Bundan önce yapılacak erken toprak işleme, hem yabancı otları yok etmez hem de çiçek ve meyve dökülmesine neden olur. Kayısı bahçelerinde ağaç yakınındaki köklerin zedelenmemesi için özellikle kök bölgesinde derin toprak işlemeden kaçınılmalıdır”

dedi.

“FOSFORLU VE POTASYUMLU GÜBRELEME BİR DEFADA YAPILMALI”

“Gübreleme, yüksek verim ve iyi meyve kalitesi için gereklidir” diyen Akar sözlerine şöyle devam etti:

“Gübreleme ile toprakta eksikliği bulunan veya kayısının daha çok ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin toprağa kazandırılması amaçlanmaktadır. Kayısıların beslenmesinde sırasıyla potasyum, azot, fosfor ve özel bir yer tutar. Bunlar, makro besin maddeleri olarak bilinirler. Ağaçların düzenli bir yaşantı sürmesi için çok az miktarlarda alması gerekli olan ve mikro besin maddeleri olarak adlandırılan diğer elementlerin de bitki bünyesine alınması gereklidir. Toprakta eksikliği bulunan veya kayısı ağaçlarının verimini doğrudan etkileyen besin maddeleri, zamanında ve tekniğine uygun olarak verilmelidir. Yeni kurulan kayısı bahçelerinde toprak analizi yapılıp, ona göre bir gübreleme programı hazırlanmalıdır. Kayısı bahçelerine her iki yılda bir, dekar başına 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi çok yararlıdır. Yapay gübrelerden yalnız azot içerenler, ağaç taç alanı altındaki toprak yüzeyine serpilerek toprağa karıştırılır. Gübreden yararlanan kılcal kökler, gövdenin çok yakın çevresinde daha az olduğu için, özellikle bu alana azotlu gübre vermemek daha yararlı olur. Fosfor ve potasyumlu gübreler ise taç izdüşümü çizgisindeki kısımda açılan 8-10 adet 10-15 cm derinliğindeki çukurlara veya hendeğe verilerek üzeri toprakla örtülür. Meyve ağaçlarının gübreden istenilen şekilde yararlanması için, uygulama zamanının iyi tespit edilmesi gerekir. Azotlu gübrelerin bir defada verilmeyip, gerekli miktarın 2/3'ünün erken ilkbaharda ve kalan miktarın mayıs ayı ortasında verilmesi yararlıdır. Fosforlu ve potasyumlu gübreler, sonbaharda veya şubat-mart ayında bir defada uygulanmalıdır. Kayısı ağaçlarında gübre uygulamaları resimdeki gibi taç iz düşümüne verilmelidir.”

BİTKİLER AŞIRI SULANMAMALI

Sulamaya değinen ve salma sulamanın olumsuzluklarını dile getiren Akar,

“İlimizde kayısı bahçeleri genelde salma sulama ile sulanmaktadır. Salma sulamalarda su çanak şeklinde verilerek ağaçların gövdeleri ile temas etmesi sonucu hastalık ve zararlılara davetiye çıkarmaktadır. Salma sulama çok fazla su tüketimine neden olmakta ve fazla işgücü gerektirmektedir. Bu nedenle ağaçların taç iz düşümüne suyun sağlık bir şekilde verilmesi amacıyla üreticilerimize spring veya damlama sulama sistemleri tavsiye edilmektedir. İlkbaharın erken dönemlerinde kayısı bahçelerinde sulama tavsiye edilmemektedir. Kayısıda sulama işlemleri İlimizde iklim verileri de göz önünde tutularak bölgelere göre değişmekle birlikte mayıs ayının 3. haftasından itibaren başlanmalıdır. Bitkilerinizi düzenli olarak sulanmalı, ancak aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır. Toprağın nem seviyesini kontrol ederek bitkilerinize doğru miktarda su verilmelidir”

söyleminde bulundu.