23 Mar 2024 - 11:55 - Gündem

Okul isyanı

Engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için Malatya’daki okulların erişilebilir olması ve buna uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş, erişilebilirlik yasasının uzun zamandır uygulandığını kaydetti. Malatya’daki okulların erişilebilirliğine dikkat çeken Altuntaş, “Malatya'daki okulların birçoğu yıkıldı. Ama kalan okulların da zaten bu zamana kadar uygun hale getirilmiş olması gerekiyordu” dedi.