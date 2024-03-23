Okul isyanı

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala birçok engelli vatandaş ise nasıl oy kullanacağını merak ediyor. Konu hakkında BUSABAH ‘a konuşan 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Engelli vatandaşlar için hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasının beldelerde geçerli olmadığını vurgu yapan Naile Altuntaş, beldelerde ikamet eden engelli vatandaşların sandığa giderek oy kullanmak zorunda olduklarının altını çizdi.
“ENGELLİYE UYGUN HALE GETİRİLMESİ LAZIM”
Seyyar sandık uygulaması hakkında bilgi veren Altuntaş,
“Ağır engelli olan vatandaşlarımız yani yataktan kalkamayacak, oyunu kullanmaya gidemeyecek durumda olan ağır engelli arkadaşlarımızın evine seyyar sandık gönderiliyor ve evlerinde oylarını kullanıyorlar. Onun haricinde belirlenmiş olan okulların zaten kamu kuruluşu olduğu için kamu kuruluşlarının engelliye uygun hale getirilmesi lazım. Yani erişilebilirlik prosedürüne uygun okullar olması gerekiyor. Üst katlarda yoksa bile birinci katlarda oy kullanması gerekiyor. Tabii daha önce engelli olduğunu Yüksek Seçim Kurulu'na belirtmeleri ve başvurmaları gerektiriyordu”
şeklinde konuştu.
“PROSEDÜRE UYGUN OLARAK YAPILIYOR”
Malatya’daki okulların erişilebilir olması ve buna uygun hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Altuntaş,
“Malatya'daki okulların birçoğu yıkıldı. Ama kalan okulların da zaten bu zamana kadar uygun hale getirilmiş olması gerekiyordu. Çünkü erişilebilirlik yasası uzun bir zamandır uygulanıyor ve Malatya’da bunun denetleyicileri var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bunun denetleyicisi, ekibi var. Ekibiyle birlikte denetliyor. Okul en önde gelenlerden olması gerekiyor. Çünkü engelli çocuklarımız okula gidiyorlar ve normal okula gidiyorlar. Zihinsel engelleri olmadığı için onların uygun şartlarda olmuş olması gerekiyor. Birçoğu o duruma hazırdı, yeni okullarda zaten o prosedüre uygun olarak yapılıyor”
ifadelerine yer verdi.
“REFAKAT EDECEKLER”
Gerekli durumlarda seçim kurulu üyelerinin engelli bireylere yardımcı olabileceğini kaydeden Altuntaş
, “Sandığa gitmek isteyen engelli bireylerimize özellikle görme engelli, felçli veya ellerini kullanamayan engelli bireylerimize seçim kurulundaki arkadaşlar yardımcı olacaklar, refakat edecekler, bazen akrabaları da yardımcı olabiliyor ama ağır engelli olan vatandaşlarımızın evlerine sandık gidiyor. Ama bu beldelerde geçerli değil. Beldelerde sandığı eve göndermiyorlar sadece ilçelerde ve ilde gönderiyorlar. Beldelerde mecburen engelli vatandaşlarımız sandığa giderek oy kullanmak zorundalar”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.