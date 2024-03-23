23 Mar 2024 - 11:52 - Gündem

Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek ve Viranşehir etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…