Şanlıurfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek ve Viranşehir etkilenecek!

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Aşağıbeydaş, Bulutlu, Akçaköy, Pekmezli, Büyüktaş, Saide, Damlasu, Gözcü, Doğukonacık, Adnan Menderes bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Yeşil Ova, Çatak, Karakaş, Çakmaklı, Yavuz Selim, Kırmızıpınar, Gölbaşı, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Küçüktülmen, Demircik, Örcünlü, Yeşil Ova, Kesmetaş, Kabacık, Dutluca, Taşan, Seyitören, Soğukkuyu, Gökören, Hisarlar, Baltaş, Saluc, Kepirce, Arıkök, Argıncık, Üçdirek, Bulancak, Yaslıca, Mülkören, Kındırali, Tunalı, Altınlı, Buğluca, Eskin, Karapınar, Konuksever, Avlak, Bağlıca, Karakaş, Biris, Çakmaklı, Yavuz Selim, Kırmızıpınar, Yeşil Ova, Yaslıca bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Damlacık, Aşağıdoruklu, Gültepe, Yukarıdoruklu, Aydın, Aydoğdu, Yüksektepe bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu, Bamyasuyu, Şehitlik, Sultan Fatih, Bahçelievler, Cengiz Topel, Şair Şevket, Atatürk, Mimar Sinan, Hızmalı, Batıkent, Kadıkendi, Hacıbayram, Akşemsettin, Buhara, Topdağı, Eyyüp Nebi, Akşemsettin, Buhara, Osmanlı, Yenice, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Karaali, Yaşar, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Ovabeyli, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Zeynepköy, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Çakallı, Kayalar, Dergili, Sırataşlar, Seldek, Ömerli, Gözeli, Ortayol, Savaşan, Durak, Saylakkaya, Kantarma bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak, Esenyayla, Balkatan, Mil, Üçgöze, İrice, Körkuyu, Kapaklı, Sumaklı, Altındamla, Kaynaklı, Tepeköy, Kepez, Kaygılı, Tepedibi, Açıkyazı, Üçkuyu, Aşağıvarlıca, Gümüştaş, Keçili, Topraklı, Koçak, Şenocak, Çamlıdere, Karadibek, Başbük, Bamyasuyu, Paşabağı, Şair Nabi, Uluhan bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe, bükdere, buldum, şeyh hayati harrani, hz. Yakup, hazreti imambakır, tantana, selahaddin eyyubi, ibni teymiye, cumhuriyet, süleyman demirel, bükdere, imambakır (merkez), buldum bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Yeni, Göktepe, Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Olukyanı, Payamlı, Yaykılıç, Göldere, Tekyamaç, Koçören, Göbekli, Dolunay, Çıralı, Ağılmus, Özveren, Akçakebir, Karapınar, Hüyüklü, Şeker, Yığınak, Sakça, Millisaray, Uzuncuk, Bezirci, Yemişli, Estağfurullah, Yedikuyu, Başören, Büyüksalkım, Apaydın, Pınarbaşı, Külaflı, Ağızhan, Kuyucak, Bölücek, Türkmen, Şeyhzeliha, İlhan, Cemal, Gölgen bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Akçahisar, Çakmak, Bahçeli, Doyumlu, Büyükördek, Düğer, Gelibolu, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Sancak, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Büyük Akziyaret, Buğdayhüyük, Kasımkuyu, Hamurkesen, Horzum, Yaylacık, Günışık, Gazibey, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Ayvanat, Aslanlı, Bölükbaşı, Dardağan, Yücelen, Darıcalı, Başdeğirmen, Ediz, Karakoyun, Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Taşlı, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Beyali, Bozkuyu bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Karataş, Küçüksergen, Keberli, Gölen bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Ayrıdüşen, Tekneli, Yaban, Karakuzu, Toklu, Büyükmutlu, Ulaklı, Sözeri, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Gömülü, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek, Hürriyet, Kurtulmuş, Eşkin, Yenişehir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.