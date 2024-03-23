Sivas’ta Şarkışla Gürün Merkez ilçeleri dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Kadılı Mezrası, Özel Tr Abonelikleri bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Oflazlar, Gaffuroğlu İstikbal, Sivas Bahçeşehir Sağlık Ve Anadolu Lisesi, Opel Uğur Plaza, Wedding Palace İn Sivas, Beyaz Dünya Mobilya, Doğa Koleji, Yıldız Et Kombinesi, Marka Depoları, Çevik Beton, Efor Halısaha, Enza Home Sivas, Bilişim Sucukları, Yıldız Kardeşler Ziraat Aletleri, Yapray Özel Oto Servisi, Otokurt Ford Plaza, Nissan Plaza Oflazlar bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekenler Kireç, Tüvtürk Muayene İstasyonu, Hacı Ahmet Ağılları, Armeda Düğün Salonu, Gürler Petrol, Açılım Honda Plaza, Taştanlar Düğün Salonu, Restoran, Güler Sucukları, Ergül Mobilya, Şeremet A.Ş Can Avm, Tepe Home Mobilya, Seyfebeli Karayolları Denetim İstasyonu, Myt Tavukçuluk bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.