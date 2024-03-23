Batman ve Tunceli yarın bu saatlere dikkat

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereiçi, Umurlu, Merge, Derince, Kaleyolu, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Dikbayır bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar, Merce bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Arık bölgelerine,
Yarın 16.00-22.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Danalı bölgesine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pınarbaşı, Raman, Sağlık, Yeni, Kültür, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.