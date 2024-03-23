Bingöl’de Genç Merkez Solhan etkilenecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra, Güzeldere Köyü Gört Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kanıreş Mahallesi, Kıraçtepe Köyü, Boncukgöze Köyü, Hasanova Köyü, Toklular Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Karabalçık Köyü, Kalencik Köyü, Göynük Köyü, Halifan Köyü, Hacılar Köyü, Sudurağı Köyü, Soğukpınar Köyü, Çobantaşı Köyü Derince Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii, Çobantaşı Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Kürük Köyü, Yoncalık Köyü, Turgut Özal Mahallesi, Bahçeköy Köyü, Kaynak Köyü, Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü, Kanitaht Mahallesi, Kale Mahallesi, Serpmekaya Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kantarkaya Köyü, Tuzluca Köyü, Taşlıçay Köyü, Kargapazarı Köyü, Sakaören Köyü, Serpmekaya Köyü Yalnızlar Mezra, Dörtyol Köyü, Kümbet Köyü, Kızılçubuk Köyü, Seyran Tepe Mahallesi, Ilıpınar Köyü, Hasanova Köyü Yukarı Çır Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Kazanlı Köyü, Çukurtepe Köyü, Yorgançayır Köyü Aşağı Çır Mezra, Yorgançayır Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çatak Köyü, Bağlıisa Köyü, Ortaköy Köyü, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Viranşehir Köyü, Kaşıkçı Köyü, Geçitli Köyü, Çiftlikköy Köyü, Merkez Mahallesi, Harmantepe Köyü, Mollaşakir Köyü, Döşengi Mahallesi, Karapolat Köyü, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mahallesi, Kaşıklı Köyü, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Asmakaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.