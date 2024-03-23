23 Mar 2024 - 11:39- Gündem G:

Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ'da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ'ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek mask
Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek
Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ'da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ'ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek

“Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş bölgelerine,

Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Dikkat! Elazığ’da 2 ilçe etkilenecek
 

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23 Mar 2024 - 11:39 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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