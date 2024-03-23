Diyarbakır için uyarı yapıldı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Fatih, Körhat, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Karpuzlu, Yayvantepe, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Yakacık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Altıok, Fırat, Şentepe, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Bintaş bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Gümüştaş, Çatmadal, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Bölümlü, Kazancı, Cumhuriyet, Özgider, Kuruyazı, Bozçalı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Deveboynu, Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Yeniköy, Polatuşağı, Keleşevleri, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 16.00-20.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, 15 Temmuz, Bağlarbaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Kırkkaşık bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Eyüpler bölgesine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Daralan, Çeper, Ergin, Dernek, Çeper, Kıralan, Yamaçlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit, Konak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Fabrika, Dokuzçeltik, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.