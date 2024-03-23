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Diyarbakır için uyarı yapıldı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır için uyarı yapıldı mask
Diyarbakır için uyarı yapıldı
Diyarbakır için uyarı yapıldı
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Fatih, Körhat, Yunus Emre bölgelerine,

Diyarbakır için uyarı yapıldı

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Karpuzlu, Yayvantepe, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Yakacık bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Altıok, Fırat, Şentepe, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Bintaş bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Gümüştaş, Çatmadal, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Bölümlü, Kazancı, Cumhuriyet, Özgider, Kuruyazı, Bozçalı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Ekinveren bölgelerine,

Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Deveboynu, Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Yeniköy, Polatuşağı, Keleşevleri, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 16.00-20.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt, 15 Temmuz, Bağlarbaşı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Kırkkaşık bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır bölgelerine,

Diyarbakır için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Eyüpler bölgesine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy bölgelerine,

Diyarbakır için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Daralan, Çeper, Ergin, Dernek, Çeper, Kıralan, Yamaçlı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit, Konak bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar bölgelerine,

Diyarbakır için uyarı yapıldı

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Fabrika, Dokuzçeltik, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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23 Mar 2024 - 11:35 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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