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Enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini bekliyor

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Malatya Valiliği depremlerin ardından enkazdan çıkan çelik kasalarla ilgili bir duyuruda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada sahiplerine teslim edilemeyen çelik kasalarla ilgili olarak 22 Kasım 2021 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yapılacağı bildirildi.

Enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini bekliyor mask
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Valilik tarafından yapılan duyuruda Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde 6, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde 59 olmak üzere 65 çelik kasanın muhafaza altında olduğu bildirildi.

VALİLİK DUYURDU

Malatya Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini bekliyor

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu, il merkezinde yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan çelik kasalar, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce muhafaza altına alınmış olup, yapılan araştırmalar sonucu sahiplerine veya varislerine teslim edilmiştir.

Sahiplerine teslim edilemeyen Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlüğünde 6, Battalgazi ilçe Emniyet Müdürlüğünde 59 olmak üzere toplam 65 çelik kasa muhafaza altında bulunmaktadır.

Sahiplerine teslim edilemeyen bulunmuş çelik kasalar hakkında 22 Kasım 2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yapılacaktır.”

 

Kaynak: BÜLTEN

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23 Mar 2024 - 11:30 Malatya- Gündem

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