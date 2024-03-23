Enkazdan çıkan çelik kasalar sahiplerini bekliyor

Valilik tarafından yapılan duyuruda Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde 6, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde 59 olmak üzere 65 çelik kasanın muhafaza altında olduğu bildirildi.

VALİLİK DUYURDU

Malatya Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu, il merkezinde yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan çelik kasalar, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce muhafaza altına alınmış olup, yapılan araştırmalar sonucu sahiplerine veya varislerine teslim edilmiştir.

Sahiplerine teslim edilemeyen Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlüğünde 6, Battalgazi ilçe Emniyet Müdürlüğünde 59 olmak üzere toplam 65 çelik kasa muhafaza altında bulunmaktadır.

Sahiplerine teslim edilemeyen bulunmuş çelik kasalar hakkında 22 Kasım 2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yapılacaktır.”

Kaynak: BÜLTEN