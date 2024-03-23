Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da neler oldu? 17 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 17 Mart Pazar 2024 günü ile 23 Mart 2024 Cumartesi günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’da binaların dış cephesi nasıl olacak?

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, yetkililere yeni kurulacak Malatya kent meydanını çevreleyecek binaların dış cephesinin nasıl olacağını sordu. BUSABAH Medya’ya konuşan Kantarcı, kent meydanlarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19605784/malatyada-binalarin-dis-cephesi-nasil-olacak

Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

Depremlerin ardından sık sık çalışmaları ve bilgilendirmeleri ile gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilim insanları Malatya’da 6 Şubat’tan itibaren meydana gelen binlerce artçı depremle birlikte enerjinin büyük bir kısmının boşaldığını ifade ederken Önal da “Artçı depremlerde de sönümlenme başladı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19605651/deprem-bilimciden-malatyalilari-rahatlatacak-aciklama-geldi

Kira yardımı süresi uzatılacak mı? Süre doldu: Kira yardımları kesilecek mi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresi bu şarta göre doldu. Peki, süre uzatılacak mı, Bakan Mehmet Özhaseki bu konuda ne demişti, yetkililer açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19599798/kira-yardimi-suresi-uzatilacak-mi-sure-doldu-kira-yardimlari-kesilecek-mi

Türkiye’yi ve Malatya’yı bekleyen tehlike

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, başta Arguvan çiftçileri olmak üzere, Malatya’da genelinde çiftçilik yapanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Başta gübre, mazot desteğinin az olduğundan yakınan Aslantürk, genç nüfusun göç etmesini engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19616921/turkiyeyi-ve-malatyayi-bekleyen-tehlike

Malatya’da konteyner kentte kan donduran iddia

Malatya Beylerderesi yakınlarında kurulan İkizce 3 Konteyner Kent’te kan donduran bir olay meydana geldiği iddia edildi. Vatandaşlar konteyner kentte yaşayan 7 yaşındaki bir kız çocuğuna istismar edildiğini ileri sürerek yönetim hakkında şikâyetlerini dile getirdi. Kız çocuğunun dün öğle saatlerinde kaybolduğu, akşam saatlerinde ise kendi başına yaşadığı konteynere geldiği ve bu süre zarfında istismara uğradığı ileri sürüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19619511/malatyada-konteyner-kentte-kan-donduran-iddia

Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19620543/ramazan-bayrami-tatili-kac-gun-oldu

Bu fotoğrafın bir açıklaması yok Adı: Sahipsizlik!

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13 ay geçerken bugün hak sahipleri için ikinci kura çekimleri de yapıldı. Ancak birinci kura çekiminde olduğu gibi bu defa da Malatya’da yapılan konut sayıları diğer illere oranla düşüktü. Vatandaşın haklı isyanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Birinci ve ikinci kura çekiminde hangi şehre kaç konut yapıldığına dair tüm detaylar ve oranlar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19621051/bu-fotografin-bir-aciklamasi-yok-adi-sahipsizlik

Malatya Valiliğinden açıklama geldi İstismar olayının şüphelisi tutuklandı

Malatya’da bir konteyner kentte meydana gelen ve BUSABAH Medya’nın gündeme getirdiği konteyner kentteki çocuk istismarı iddialarına yönelik valilik tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahsın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19626288/malatya-valiliginden-aciklama-geldi-istismar-olayinin-suphelisi-tutuklandi

Doğru güçlendirme şartı ile! Orta hasarlılar 7.7’yi hasarsız atlatabilir

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk ve İnşaat Mühendisi öğrencileri Malatya’da güçlendirme yapılan binalarda inceleme yaptı. Prof. Dr. Kazım Türk, yapılacak olan tüm incelemelerden sonra güçlendirme için onay alınan binalara ilişkin, “Binanın güçlendirilmesi, projesi, uygulaması doğru yapılırsa o yapı depreme dayanıklık açısından eskisinden çok daha iyi bir duruma geliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19631091/dogru-guclendirme-sarti-ile-orta-hasarlilar-77yi-hasarsiz-atlatabilir

Muhtar Dönmez isyan etti: Vatandaşlarımız çok mağdur

Seyran Mahallesi’nde bulunan sorunları dile getiren Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, mahallede internet, elektrik, hurdacılar sorunu bulunduğuna dikkat çekti. Bu sorunların bir an önce çözülmesini talep eden Dönmez, “Vatandaşlarımız bu problemden çok mağdurlar” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19625120/muhtar-donmez-isyan-etti-vatandaslarimiz-cok-magdur

Ağbaba o iddialara yanıt verdi “Haddini aşan laflar ediyorlar”

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının bu hafta ki ilk konukları CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19630761/agbaba-o-iddialara-yanit-verdi-haddini-asan-laflar-ediyorlar

Oksijen değil, asbest… DSÖ de doğruladı: Malatya zehir soluyor

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19663077/oksijen-degil-asbest-dso-de-dogruladi-malatya-zehir-soluyor

Emekli Profesörden “güçlendirme” eleştirisi “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim”

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya merkezinin ve çevresinin zemininin kötü olduğunu bildirerek güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti. Kötü olan zeminin güçlendirilmeden binaların güçlendirilmesini eleştiren Önal, “İnsanlarımızı tekrar mağdur etmeyelim” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19645316/emekli-profesorden-guclendirme-elestirisi-insanlarimizi-tekrar-magdur-etmeyelim

Arıcılardan kayısı üreticilerine çağrı

Kayısı ilaçlama sezonunun başlamasıyla birlikte, arıcıları büyük bir endişe ve telaş sardı. Kayısı üreticilerinin su, dere ve göl kenarında ilaç atıkları ve kutuları bıraktıklarını dile getiren arıcılar, bunun arı ölümlerine neden olduğunu belirttiler. Üreticilerden su kenarlarına zehirli atık ve ilaç kutusu bırakmalarını ve kayısı ilaçlamasını akşam saatlerinde yapmaları isteyen arıcılar, “Kazan kazan yapalım. Hem onlar kazansın hem de biz üretimimize devam edelim” dediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19646307/aricilardan-kayisi-ureticilerine-cagri

Kernek’te kadınların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Malatya’da husumetli iki kadın grubu arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kernek’te yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19663499/kernekte-kadinlarin-bicakli-kavgasi-2-yarali

Deprem anı binaları nasıl etkiliyor Doç. Dr. Onur Onat anlattı

Deprem yönetmeliğinde yıkım diye bir kavramın olmadığını belirten İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, performans düzeyinin tasarım aşamasında herhangi bir şekilde dikkate alınmadığını kaydetti. Doç. Dr. Onat, “Tasarımcılar özellikle tasarımdan sonra maalesef performans tahkiki yapmıyorlar. Bunun içinde yapının performansı ilk etapta ortaya çıkmıyor. Yapının performansı deprem esnasında sınanıyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19667529/deprem-ani-binalari-nasil-etkiliyor-doc-dr-onur-onat-anlatti

Sami Er BUSABAH Medya’ya konuştu İşte çok konuşulacak o açıklamalar

Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının bu hafta ki konukları AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19670606/sami-er-busabah-medyaya-konustu-iste-cok-konusulacak-o-aciklamalar

Korkulan oldu Uzman isim Malatyalıları uyardı

Malatya tarımının en önemli ürünlerinden olan kayısıda bugün kar ve yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile çiftçileri endişe sardı. Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısıda çiçeklerin bu yıl birçok bölgede erken açması ve hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi üreticileri kara kara düşündürüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19671703/korkulan-oldu-uzman-isim-malatyalilari-uyardi

Son dakika! AFAD bir günlük ek süre verdi

Malatya Valiliği, AFAD’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için bir günlük ek süre verdiğini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19673686/son-dakika-afad-bir-gunluk-ek-sure-verdi

Kaynak: Haber Merkezi