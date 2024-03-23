Kayseri’de 5 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı İmirzaağa Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,
Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü; Cami Mevkii, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bahçeli Beldesi; Şeker Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Tırhan Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 15.15 ila 17.15 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.