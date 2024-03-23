23 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Vitamin Eczanesi
İskender Mahallesi, Çarmuzu Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Yakıncı Eczanesi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi çapraz karşısı, Beydağı Karakoluna 50 metre
24 saat açık
Mert Eczanesi
Atatürk Mahallesi, Şehit Engin Akın sokak, No:5/A, (Yeşiltepe Tektut Cami Karşısı) Yeşilyurt
24 saat açık
Selçuk Eczanesi
Fahri Kayahan Mıhlıdut Caddesi, No: 3/C, Şampiyon Kokoreç karşısı, Yeşilyurt
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.