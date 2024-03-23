23 Mar 2024 - 09:30- Sağlık G:

23 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Vitamin Eczanesi

İskender Mahallesi, Çarmuzu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

 

Yakıncı Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi çapraz karşısı, Beydağı Karakoluna 50 metre

24 saat açık

 

Mert Eczanesi

Atatürk Mahallesi, Şehit Engin Akın sokak, No:5/A, (Yeşiltepe Tektut Cami Karşısı) Yeşilyurt

24 saat açık

 

Selçuk Eczanesi

Fahri Kayahan Mıhlıdut Caddesi, No: 3/C, Şampiyon Kokoreç karşısı, Yeşilyurt

24 saat açık

 

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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23 Mar 2024 - 09:30 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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