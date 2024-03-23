Malatyalılar dikkat! Sahte bahar yerini kıştan kalma havaya bıraktı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur Malatya'nın kuzey kesimleri ve bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİDEN MALATYA 3 UYARI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Zirai don uyarısı: Bölgemiz genelinde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük 0, en yüksek 9 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu; en düşük -1, en yüksek 10 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı ; en düşük -4, en yüksek 4 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük -3, en yüksek 7 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu; en düşük -2, en yüksek 10 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük -4, en yüksek 8 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük -4, en yüksek 8 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; en düşük 1, en yüksek 9 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük -4 , en yüksek 6 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu; en düşük 1, en yüksek 9 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; en düşük -6, en yüksek 5 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı; -1, en yüksek 6 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu; en düşük 0, en yüksek 11 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu; en düşük -2, en yüksek 9 derece.”