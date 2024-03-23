Hekimhan Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi etkilenecek

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Karakaşçiftliğiköyü, Göller, Karaköy, Yarımcahan, Kapıkaya mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak, Ilıcak, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim, Merkez Beydağı, Cemalgürsel, Zaviye, Şeyh Bayram, Aşağı Bağlar, Şahnahan, Samanlı, Abdulgaffar, Başharık, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.