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İpek Caddesi’nde merak uyandıran olay

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Malatya’da bir binada yüksekten düşme olayı yaşandı. Bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

İpek Caddesi’nde merak uyandıran olay mask
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Malatya’da bir binada yüksekten düşme olayı yaşandı. Bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi İpek Caddesi üzerinde meydana geldi.

İpek Caddesi’nde merak uyandıran olay

Bir binanın altında bulunan iş yeri tabelasının hemen üzerine bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile İtfaiye intikal etti.

Şahsın nasıl düştüğüne ilişkin bilgi edinilemedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile düştüğü yerden alınan yaralı şahıs hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken şahsın düşmesine ilişkin detaylar ise merak uyandırdı.
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22 Mar 2024 - 23:35 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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