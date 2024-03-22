Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Deprem anı binaları nasıl etkiliyor Doç. Dr. Onur Onat anlattı

Deprem yönetmeliğinde yıkım diye bir kavramın olmadığını belirten İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, performans düzeyinin tasarım aşamasında herhangi bir şekilde dikkate alınmadığını kaydetti. Doç. Dr. Onat, “Tasarımcılar özellikle tasarımdan sonra maalesef performans tahkiki yapmıyorlar. Bunun içinde yapının performansı ilk etapta ortaya çıkmıyor. Yapının performansı deprem esnasında sınanıyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19667529/deprem-ani-binalari-nasil-etkiliyor-doc-dr-onur-onat-anlatti



Verilen sözler buhar olup uçtu mu?

Yeşiltepe ile şehri 2’ye bölen demiryolunun kaldırılmasını isteyen bölge halkı, bu konuyu belediye başkan adaylarının projeleri arasına almalarını istediler. Vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözülmesini beklerken, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, verilen sözlerin buhar olup uçtuğunu ileri sürerek, “Nefes aldığımız sürece bu sorunu devamlı gündemde tutacağız” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19667823/verilen-sozler-buhar-olup-uctu-mu



Sami Er BUSABAH Medya’ya konuştu İşte çok konuşulacak o açıklamalar

Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının bu hafta ki konukları AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19670606/sami-er-busabah-medyaya-konustu-iste-cok-konusulacak-o-aciklamalar



Korkulan oldu Uzman isim Malatyalıları uyardı

Malatya tarımının en önemli ürünlerinden olan kayısıda bugün kar ve yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile çiftçileri endişe sardı. Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısıda çiçeklerin bu yıl birçok bölgede erken açması ve hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi üreticileri kara kara düşündürüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19671703/korkulan-oldu-uzman-isim-malatyalilari-uyardi



9 günlük tatilde gezilebilecek Malatya’nın saklı cenneti Karayipler değil Darende

Malatya’nın saklı cenneti olan, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaya nam salan, hatta İtalyan Şef Danilo Zanna’nın “Kime fotoğrafını göstersem Karayipler zannediyor ama değil” dediği Darende, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler için mükemmel bir tercih. Her ne kadar yaz mevsiminde daha çok ziyaretçisi olsa da ilçenin güzellikleri her mevsim göz dolduruyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19673655/9-gunluk-tatilde-gezilebilecek-malatyanin-sakli-cenneti-karayipler-degil-darende



Son dakika! AFAD bir günlük ek süre verdi

Malatya Valiliği, AFAD’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için bir günlük ek süre verdiğini açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19673686/son-dakika-afad-bir-gunluk-ek-sure-verdi